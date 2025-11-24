Почти 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийных домов 147 человек. Эту работу провели в четырех округах региона.

Всего за этот период расселили 64 аварийных помещения общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров в Щелкове, Жуковском, Балашихе, Люберцах и Электростали. Они переехали в новостройки, получили выкупную стоимость или сертификаты.

Так, семья Луневых из Ногинска получила двухкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров.

«Квартира светлая, обои хорошо поклеены, плитка уложена ровно», — поделилась впечатлениями новая хозяйка квартиры Наталья Лунева.

Всего по госпрограмме в Подмосковье из аварийных домов расселят 39,7 тысячи человек. Только за последние два года новые квартиры получили 5,6 тысячи жителей.