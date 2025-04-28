Почти 1,5 тысячи жителей Коломны поучаствовали во всероссийском субботнике

Почти 1,5 тысячи жителей городского округа Коломна приняли участие во всероссийском субботнике, направленном на благоустройство территории. Кроме того, более 550 человек присоединились к акции «Сад памяти», посвященной юбилею Великой Победы.

В рамках этой инициативы в парке Мира в Коломне и парке «Дубки» в Озерах были высажены новые аллеи деревьев и кустарников.

«Праздник труда, как отметил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, — это замечательная возможность вновь подчеркнуть, насколько значим вклад каждого жителя в процветание нашей малой родины и всего Подмосковья. В нашем округе живут и трудятся замечательные люди, объединенные любовью к родному краю, много раз доказавшие, что им по плечу самые трудные задачи, самые ответственные дела. Все, чем по праву гордится Коломна — это результаты усилий ее жителей», — приветствовал собравшихся глава округа Александр Гречищев.

В парке Мира участники посадили 80 кустов сортовой сирени и 18 молодых деревьев — липы, декоративные яблони, рябины и красные дубы. Особое внимание уделили символичным сортам сирени: теперь там будут цвести кусты с названиями «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Василий Теркин», «Огни Донбасса» и «Красная Москва».