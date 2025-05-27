Почти 1,5 тысячи выпускников в Красногорске сдали ЕГЭ по математике

Около 1,5 тысячи учащихся 11 классов написали ЕГЭ по математике в подмосковном Красногорске 27 мая. Первые результаты будут известны 9 июня.

О сдаче ЕГЭ по математике сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Ольга Кравец.

«27 мая 1480 выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ по математике: 711 — базовый уровень и 769 — профильный. В округе работали семь пунктов приема экзаменов. На всех присутствовали общественные наблюдатели», — сообщила Ольга Кравец.

Экзамен по базовой математике длился 3 часа. Работа включала в себя 21 задание. Продолжительность профильного уровня — 3 часа 55 минут.

Первые результаты будут известны 9 июня. Выпускники, которые получили неудовлетворительный результат или завершили экзамен досрочно по состоянию здоровья, смогут пересдать его 20 июня.