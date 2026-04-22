Почти 1,5 тысячи участков дорог отремонтируют в Подмосковье к осени

В Подмосковье дали старт дорожному ремонтному сезону 2026 года. Специалисты уже приступили к обновлению покрытия как на региональных трассах, так и на муниципальных дорогах.

«В ходе работ по нацпроекту специалисты Мосавтодора фрезеруют старое покрытие на 12 участках региональных дорог, также на некоторых из них меняют бортовой камень и поднимают канализационные колодцы. В дальнейшем на всех участках будет уложено новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей типа А16-Вн и ЩМА-16, которые характеризуются повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы между ремонтами, а также укреплены обочины и нанесена разметка», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Работы развернулись в 10 округах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В список объектов, которые ждет обновление по национальному проекту, попал участок Осташковского шоссе в Мытищах — между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Также приведут в порядок кусок Старого Симферопольского шоссе в Серпухове, рядом с остановкой «Сафоново».

В черте городов работы затронут улицу Володарского в Наро-Фоминске, улицу Астахова в Коломне и Туполевское шоссе в Жуковском.

Что касается муниципальной сети, то ремонт уже проводят на 89 участках, которые расположены в 29 округах. В том числе специалисты работают на улице Толмачева в Ивантеевке, Федотовской в Воскресенске, Кирова в Люберцах и участке в микрорайоне Заречный в Подольске.

В течение года специалисты обследовали дорожную сеть, оценивая степень износа покрытия, интенсивность движения, а также внимательно изучали обращения жителей. Это позволило составить подробную программу.