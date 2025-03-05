Почти 1,5 тысячи школьников в Истре присоединились к акции «Ура Победе!»

В России к 9 Мая стартовала необычная акция — она позволяет установить знакомые мелодии военных лет вместо телефонного гудка. В ней приняли участие ученики муниципального округа Истра.

Для участия в акции нужно до 15 мая набрать бесплатный короткий номер 1945 и следовать инструкциям голосового помощника. Кроме того, по этому номеру можно послушать ежедневные сводки Совинформбюро, записанные голосом Юрия Левитана. Причем участие в акции «Ура Победе!» приняли все операторы мобильной связи во всех регионах России.

В Истре же ребята в рамках «Разговора о важном» скачивали и устанавливали на смартфоны разные композиции — «Темную ночь», «Катюшу», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа». Учились устанавливать песни военных лет на гудки, слушали сводки от Совинформбюро.

«9 мая будет 80 лет со дня Великой Победы, это важный праздник для всего нашего народа, ведь было совершенно столько подвигов наших дедов и прадедов. Мы поставили на гудок телефона песню „Темная ночь“, надеюсь теперь от меня трубки будут брать не сразу. Это же своеобразная дань памяти нашим предкам, это очень важно», — поделился ученик 10 класса Лицея города Истра Роман Власов.

Участие в акции приняли 1495 учеников муниципального округа Истра.