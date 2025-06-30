Почти 1,5 тысячи поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

В Подмосковье уделяют особое внимание состоянию лесов. Специалисты тщательно обследуют территории и убирают аварийные деревья.

Наибольшее количество опасных стволов ликвидировали в Подольском, Ступинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Истринском лесничествах.

Дерево признается аварийным, если оно расположено ближе 100 метров к жилым домам, имеет серьезные повреждения и способно нанести ущерб людям или имуществу.

«С территории лесного фонда Московской области в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному Комитету лесного хозяйства ГАУ МО „Мособллес“ с начала года убрано 1426 аварийных деревьев», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Жители могут сообщить о таких деревьях через единый центр управления регионом, портал «Добродел», а также сайт Комитета лесного хозяйства.

Важно помнить, что даже если растение явно представляет угрозу, убирать его самостоятельно нельзя. За незаконную вырубку предусмотрены штрафы до 500 000 рублей, компенсация ущерба природе и даже уголовная ответственность.