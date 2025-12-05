Почти 1,5 тысячи мусорных баков отремонтировали в Подмосковье в ноябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Региональные операторы по обращению с отходами, работающие в Подмосковье в составе компании «ЭкоЛайф», внимательно следят за состоянием емкостей для мусора. Контейнеры и бункеры регулярно ремонтируют и при необходимости меняют.

Только в ноябре специалисты выполнили значительный объем работ: починили 1 328 контейнеров и 224 бункера для крупногабаритных отходов, а почти 470 емкостей покрасили.

Регулярная профилактика позволяет поддерживать порядок на контейнерных площадках, улучшает санитарное состояние дворов и положительно влияет на комфорт городской среды.

Кроме того, чистые и исправные контейнеры сокращают риски распространения неприятных запахов.

Компания «ЭкоЛайф» сейчас обслуживает 38 округов трех кластеров — Каширского, Сергиево-Посадского и Рузского.