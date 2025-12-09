Почти 1,5 тысячи кафе и ресторанов открыли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье регулярно открывают новые кафе и рестораны. С начала года в регионе появилось более 1300 новых заведений общественного питания.

В новых кафе создали свыше 8,5 тысячи рабочих мест и добавили около 48 тысяч посадочных мест для гостей.

Больше всего новых точек открыли в крупных и активно растущих городах. Абсолютным лидером стала Балашиха, где начали работать 99 предприятий.

Далее следуют Одинцово (91 заведение) и Истра (78). В Мытищах появились 72 новых кафе и ресторана, в Красногорске — 70, а в Солнечногорске — 63.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на стабильный рост этой сферы.

Появление новых точек общественного питания не только дает жителям рабочие места и позволяет разнообразить досуг, но также делает Подмосковье более привлекательным для туристов.