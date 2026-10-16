Почти 1,5 тысячи ярмарок провели в Подмосковье с начала года

Мед, домашнее варенье, фермерские сыры, сезонные овощи и фрукты — на ярмарках Подмосковья можно найти продукты на любой вкус, а также приобрести изделия подарки ручной работы. С начала года в регионе прошло 1,4 тысячи таких мероприятий, а до конца декабря планируют организовать еще около 450. Всего за год количество ярмарок приблизится к двум тысячам, сообщили в региональном Минсельхозе.

Торговые площадки работают практически во всех городских и муниципальных округах области. Здесь можно познакомиться с продукцией не только местных фермеров и предпринимателей, но и производителей из других регионов России. Помимо универсальных ярмарок, организаторы проводят тематические мероприятия, посвященные сезонным товарам и праздникам.

В октябре жителей ждут еще 215 ярмарок. А ближе к Новому году появятся праздничные площадки, где можно будет выбрать изделия ремесленников и купить продукты для праздничного стола.

Узнать, где и когда пройдет ближайшая ярмарка, а также уточнить график ее работы можно на региональном портале «Мой АПК».