Почти 1,5 тысячи домов в Химках подготовят к отопительному сезону

Работы по подготовке жилых домов к отопительному сезону запустили в Химках. До наступления холодов в округе приведут в порядок подъезды, подвалы, чердаки, кровли и фасады 1443 многоквартирных домов.

Специалисты подготовят инженерные системы: промоют и опрессуют трубы горячего водоснабжения, заменят контрольно-измерительные приборы, манометры и запорно-регулирующую арматуру, восстановят изоляцию трубопроводов и проведут техническое обслуживание циркуляционных насосов.

«В Химках продолжаем подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Коммунальные службы, управляющие компании, проводят работы согласно установленному графику», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего в Московской области расположены 53 534 многоквартирных дома. Это самый высокий показатель по России. В этом году в регионе используют новый алгоритм проверки жилых зданий к холодам. За каждым домом закреплен инспектор, а представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья регулярно проводят обходы.

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