Почти 1,5 тысячи человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 8 февраля

В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в субботу состоялся День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. Бесплатный онкоскрининг прошли почти 1,5 тысячи граждан.
Патологии выявили у 103 человек. Их направили на углубленную диагностку.
Во время Дня открытых дверей женщинам предоставили возможность сделать цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациентам предложили провести изучение новообразований кожи и провести компьютерную томографию или рентген-исследование.
«Раннее выявление патологии способствует ее более эффективному лечению и сохранению качества жизни», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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