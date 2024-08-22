Почти 1,5 тысячи человек переедут в новые квартиры по программе реновации во Фрязине

Программа реновации стартовала во Фрязине. В ее рамках в новые квартиры переедут около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дома переменной этажности возведут на Рабочей, Центральной и Московской улицах. Согласно проекту, предусматривается реновация 42 ветхих домов — 40% фонда малоэтажек, требующих расселения.

Помимо этого, в округе запланировано строительство ледового дворца площадью шесть тысяч квадратных метров. Отмечается, что застройщиком зданий выступит ООО СЗ «Гранд Девелопмент».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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