Почти 15 тысяч заявлений на льготный статус многодетных подано в Подмосковье

С начала 2026 года на региональном портале зафиксировано почти 15 тысяч электронных заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье, как информирует пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Льготный статус открывает для семей доступ к множеству социальных привилегий, среди которых бесплатный проезд, компенсации за коммунальные услуги, предоставление земельных участков или денежных выплат, а также бесплатные посещения музеев, парков и выставок.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Заявление могут подать семьи, находящиеся в зарегистрированном браке, а также одинокие матери и отцы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, обучающихся очно.

Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. В Мингосуправления подчеркнули, что к онлайн-форме заявления подключен умный сервис, который автоматически проверяет данные о детях в информационной системе Минсоцразвития и выводит их списком, облегчая процесс подачи заявления.