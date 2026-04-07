Почти 15 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

В Московской области продолжается системная работа по оформлению недвижимости и вовлечению объектов капитального строительства в оборот. Это важный инструмент защиты прав собственников и прозрачности рынка.

По данным Министерства имущественных отношений Подмосковья, за первые три месяца года в регионе оформили почти 15 тысяч объектов, из которых свыше 10 тысяч составляют индивидуальные жилые дома общей площадью около 1,4 миллиона квадратных метров. Такой прирост обеспечил дополнительный налоговый потенциал более чем на 60 миллионов рублей.

Регистрация недвижимости — это не просто обязанность, но и гарантия собственности. Незарегистрированные дома могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Кроме того, если объект не поставлен на учет, кадастровая стоимость земельного участка будет пересмотрена в сторону увеличения.

Одновременно в регионе действует упрощенный механизм оформления прав — дачная амнистия. Эта процедура позволяет без сложных согласований зарегистрировать жилые и садовые дома, расположенные на участках под индивидуальное жилищное строительство, садоводство или личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов.

Под действие программы подпадают и другие капитальные строения, имеющие фундамент.

Параллельно власти усилили контроль за использованием земель. С начала года провели масштабные обследования, охватившие порядка 136 тысячи участков. В рамках этой работы выявили значительное число незарегистрированных объектов: по каждому из них составили соответствующие акты, общее количество которых превысило 18 тысяч.

Наиболее заметные результаты по регистрации недвижимости показали три муниципалитета. В числе лидеров — Истра, Раменский и Дмитровский.