Почти 15 тысяч медработников получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Медработники Подмосковья без собственного жилья могут получать компенсацию за арендованную квартиру. С начала работы программы поддержки оформили и получили выплаты уже почти 15 тысяч человек. Об этом сообщили в Минздраве МО.

«С начала этого года расширен перечень специальностей, имеющих право на компенсацию аренды жилья, а также введена дифференцированная система выплат», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Теперь на соцподдержку могут рассчитывать руководители подразделений медучреждений и начальники фельдшерско-акушерских пунктов. Максимальный размер возмещения достигает 30 тысяч рублей для одного специалиста и 45 тысяч рублей для семейной пары.

Чтобы оформить выплату, претенденты обязаны соответствовать следующим требованиям: иметь официальное трудоустройство на полный рабочий день в медучреждении, находящемся в ведении Минздрава Подмосковья и располагающемся непосредственно в регионе. Сам заявитель, его супруг или супруга и дети не должны владеть недвижимостью в пределах области. Еще одно условие — отсутствие прав пользования помещением по коммерческому, социальному или специализированному договору найма от администрации округов.

Оформление компенсации доступно на региональном портале госуслуг. Рассмотрение заявки проходит в течение 10 рабочих дней.

В Минздраве МО напомнили, что в регионе реализуются и другие инициативы для поддержки врачей и медперсонала, например, программы «Социальная ипотека», «Земский врач», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.