Почти 15 поликлиник Подмосковья будут работать до полуночи 12 сентября

В субботу, 12 сентября, жители Московской области смогут пройти полное медицинское обследование в вечернее и дневное время. Об инициативе расширить доступ к диспансеризации рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Акция охватит 13 поликлиник: двери медучреждений в Балашихе, Видном, Долгопрудном, Коломне, Красногорске, Лобне, Лыткарине, Ногинске, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Чехове, Химках и Шатуре будут открыты с 9:00 до полуночи.

«Мы стараемся сделать профилактические обследования максимально удобными и доступными для жителей. Поэтому 12 сентября, помимо акции в парках, проведем мероприятие и в поликлиниках. Ряд наших медучреждений будет проводить диспансеризацию с самого утра и до полуночи. Это хорошая возможность проверить основные показатели здоровья в удобное время и выявить возможные риски еще до появления симптомов. Приглашаю жителей Подмосковья воспользоваться такой возможностью и уделить время своему здоровью», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.