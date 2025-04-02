Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры врачей с января

Почти 1,5 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры врачей в Подмосковье с начала года. Это на 34,8 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

«Важно регулярно проверять свое здоровье. Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Если пациент в течение года прошел исследования, входящие в первый этап диспансеризации, то ему также направят заключение с результатами диагностики в личный кабинет на интернет-портале «Здоровье».

Диспансеризацию проводят в Подмосковье в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти ее можно по месту прикрепления, взяв с собой паспорт и полис ОМС.

Записаться на обследование можно на портале «Здоровье», по телефону 122, а также через Telegram-бот.