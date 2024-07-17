Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья бесплатно проверились на ВИЧ с января

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти обследование на ВИЧ. Этой возможностью с января воспользовались почти 1,5 миллиона человек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, пройти тестирование анонимно можно в поликлинике по месту жительства, Центре по борьбе со СПИДом и в мобильных комплексах во время выездов.

Как рассказал главврач подмосковного СПИД-центра Александр Пронин, с начала года тестирование прошли 1,46 миллиона человек. Это на 212 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

«Исследование занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — сказал он.

Подробнее о ВИЧ и СПИДе можно узнать по ссылке.

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