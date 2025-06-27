Почти 1,5 миллиона человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе с начала года
В интервью телеканалу «360» глава Балашихи Сергей Юров рассказал, как благоустройство парков и общественных зон меняет город. От знакового парка «Пехорка» до Кучинского лесопарка — новые пространства становятся центрами притяжения для жителей.
Балашиха активно развивает сеть парков и общественных территорий, превращая их в комфортные зоны для отдыха, спорта и культурных событий. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, в управлении дирекции парков находится более 20 объектов, каждый из которых отвечает запросам горожан и подчеркивает уникальность города.
Флагманский проект — парк «Пехорка», один из самых посещаемых в Московской области. С 2017 года его посетили более девяти миллионов человек, а за первые пять месяцев 2025 года — около 1,5 миллиона. Расположенный вдоль реки Пехорка, парк предлагает прогулки, катание на лодках и катамаранах, сапсерфинг, а также спортивные зоны с футбольным полем.
«Мы расширили территорию за счет прилегающего леса, добавили кафе, панда-парк и новые объекты. Инвесторы ежегодно поддерживают развитие парка», — отметил Юров.
Еще одно значимое пространство — сквер у главного храма Росгвардии в микрорайоне Дзержинского. Здесь увековечена память героя Александра Потапова: установлен бюст, создан мурал, переименована улица. Сквер украшают памятная стела, барельефы и мемориальные доски.
«Благоустройство проводилось с учетом мнений жителей, и теперь это популярное место для семейного отдыха», — подчеркнул Юров.
В микрорайоне Железнодорожный преобразился Пестовский парк, который из заброшенной территории стал центральным местом отдыха. Его площадь — 36 гектаров, и по популярности он уступает только «Пехорке». Также в этом районе появился сквер, связывающий жилые кварталы с железнодорожным вокзалом. Озеленение, фонтан и современные архитектурные решения сделали его излюбленным местом для детей и взрослых.
Особое внимание уделяется лесопаркам. В рамках губернаторской программы «Парки в лесу» обновлен Ольгинский лесопарк площадью 70 гектаров. Сохранены его природная красота и экологичность: обустроены тропинки, освещение, детские площадки, кафе и спортивная зона.
Масштабный проект — благоустройство Кучинского лесопарка, который охватывает более 200 гектаров и соединяет исторические усадьбы Горенки и Пехра-Яковлевское. Совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым проводилась инспекция, особое внимание уделили интеграции парка с усадьбой Горенки.
Благоустройство в Балашихе проводится с учетом пожеланий жителей, что делает парки и скверы не только местами отдыха, но и точками сохранения исторической памяти и развития городской среды.