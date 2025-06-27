Почти 1,5 миллиона человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе с начала года

В интервью телеканалу «360» глава Балашихи Сергей Юров рассказал, как благоустройство парков и общественных зон меняет город. От знакового парка «Пехорка» до Кучинского лесопарка — новые пространства становятся центрами притяжения для жителей.

Балашиха активно развивает сеть парков и общественных территорий, превращая их в комфортные зоны для отдыха, спорта и культурных событий. Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, в управлении дирекции парков находится более 20 объектов, каждый из которых отвечает запросам горожан и подчеркивает уникальность города.

Флагманский проект — парк «Пехорка», один из самых посещаемых в Московской области. С 2017 года его посетили более девяти миллионов человек, а за первые пять месяцев 2025 года — около 1,5 миллиона. Расположенный вдоль реки Пехорка, парк предлагает прогулки, катание на лодках и катамаранах, сапсерфинг, а также спортивные зоны с футбольным полем.

«Мы расширили территорию за счет прилегающего леса, добавили кафе, панда-парк и новые объекты. Инвесторы ежегодно поддерживают развитие парка», — отметил Юров.

Еще одно значимое пространство — сквер у главного храма Росгвардии в микрорайоне Дзержинского. Здесь увековечена память героя Александра Потапова: установлен бюст, создан мурал, переименована улица. Сквер украшают памятная стела, барельефы и мемориальные доски.

«Благоустройство проводилось с учетом мнений жителей, и теперь это популярное место для семейного отдыха», — подчеркнул Юров.