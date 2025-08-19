Почти 15 километров инженерных сетей заменят в Балашихе к 2026 году

В Балашихе идет активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание уделяют в округе модернизации котельных и тепловых сетей.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Балашихи Андрей Холод проверили, как продвигается ремонт котельной № 1-1 на улице Трудовых резервов.

«Здесь завершается перекладка теплотрассы протяженностью 1,6 километра. Старые, аварийные участки заменяются на современные трубы с увеличенным сроком эксплуатации до 30 лет, что гарантирует надежность и качество теплоснабжения», — отметил Ефимов.

Котельная, построенная более полувека назад, сегодня отапливает свыше сотни жилых домов и десятки социальных учреждений. Работы планируют завершить к началу учебного года.

Координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Николай Говричев подчеркнул, что в последние годы надежность теплоснабжения в Балашихе значительно возросла.

«На данный момент нами разработана и утверждена схема развития теплосетей до 2042 года. До 2026 года мы заменим 14 километров труб и реконструируем две котельные», — пояснил он.

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» в Балашихе проводят комплексное обновление инженерных сетей. В микрорайонах Янтарный и Изумрудный меняют 940 метров теплотрасс.

Параллельно модернизируют оборудование котельных в микрорайонах Керамик и Балашиха-3, а также меняют трубопроводы горячего водоснабжения. Все эти меры направлены на то, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без сбоев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье обновляют 352 километра теплосетей.

«До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее», — заявил глава региона.

