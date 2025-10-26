Почти 1,5 километра теплосети обновили на Пролетарском проспекте в Щелкове

В городском округе Щелково завершили работы по проведению капитального ремонта участков тепловой сети вдоль Пролетарского проспекта. Трубы на этом участке не менялись с 1994 года — их состояние вызывало серьезные риски для стабильной работы системы теплоснабжения.
Благодаря проведенным работам, теперь здесь полностью обновленный контур, рассчитанный на долгие годы работы, длина которого составляет 1447 метров.
«Это залог качественной подачи тепла для более чем 48 тысяч человек», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Данный участок тепловой сети обслуживает 196 многоквартирных домов и 15 социальных учреждений.
После завершения технических работ специалисты выполнили благоустройство территории. Проект реализован в рамках комплексной модернизации системы теплоснабжения округа.
