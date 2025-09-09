Почти 1,5 километра дорожного покрытия обновят в Лосино-Петровском к декабрю

В городском округе Лосино-Петровский приступили к капитальному ремонту дорог и устройству ливневых канализаций. Работы ведутся сразу на нескольких участках города, а также в поселке Биокомбината.

Специалисты полностью заменят дорожное полотно на участке от улицы Горького, дом №2 до улицы Ленина, дом №21, обустроят ливневку и восстановят «лежачие полицейские». По просьбам жителей обустроят дополнительные парковочные места у поликлиники.

Также на Больничном проезде полностью заменят асфальт и обустроят ливневую канализацию и сделают тротуар. Жителям не придется идти по проезжей части, что особенно важно для безопасности школьников.

В поселке городского типа Биокомбината, вдоль дома №16 выполнят комплексный ремонт дороги с заменой асфальта и устройством ливневки.

Отметим, общая протяженность благоустроенных участков составит 1 458 метров. Все работы завершат к 1 декабря.