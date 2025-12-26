Почти 1400 элементов детских площадок отремонтировали в Истре

В этом году сотрудники коммунальных служб отремонтировали, обновили или заменили около 1400 элементов на детских площадках. Отметим, что они не только ремонтируются, но и содержатся в чистоте всесезонно.

На балансе коммунальной службы находится более 300 детских и свыше 70 физкультурно-оздоровительных площадок. Это примерно 120 тысяч квадратных метров игровых и спортивных зон, которые ежедневно используются тысячами детей и подростков. Естественно, активная эксплуатация приводит к износу. Именно поэтому для коммунальной службы так важно вовремя находить и устранять любые неполадки, ведь на кону — безопасность ребят.

Кроме того, за каждой зоной закреплена своя бригада. Специалисты постоянно проверяют каждый элемент, а поломки устраняют оперативно. Если говорить в целом, то за этот год сотрудники «ДОДХИБ» отремонтировали более 250 элементов, покрасили свыше 270 объектов, привели в порядок 85 песочниц, заменили более 230 карабинов и поставили 142 защитные заглушки, а еще обновили цепи на более 400 качелей.