Почти 140 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье за полгода

За полгода подмосковные ветеринары вакцинировали от опасных заболеваний 139,5 тысячи домашних животных. Их привили от бешенства, чумы, аденовирусных и других инфекции.

Как рассказали в региональном Минслеьхозпроде, всего ветеринары привили 82,8 тысячи собак и 56,7 тысячи кошек. Из них более 91 тысячи получили бесплатную отечественную вакцину «Рабикан».

«Вакцинирование питомцев — важная мера профилактики, позволяющая предотвратить распространение опасных заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие региона», — отметили в ведомстве.

На платной основе животных привили от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита, лептоспироза собак, и других заболеваний.

Записаться на прием в государственную ветклинику можно по телефону горячей линии: +7 (495) 668-01-25.

Вакцинировать питомца также можно во время выездных акций. Их график в июле размещен на интерактивной карте.