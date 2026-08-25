Почти 140 партнерских родов провели в больнице в Ступине с начала года

С начала года в Ступинской больнице зафиксировали 136 случаев партнерских родов, что составляет примерно треть от общего числа принятых младенцев. Врач акушер-гинеколог Максим Носков констатирует стабильный рост интереса к совместному рождению детей.

Присутствие близкого человека придает женщине психологическую устойчивость, снижает уровень стресса и положительно сказывается на физиологическом течении процесса.

«Когда папа находится рядом с супругой, процесс протекает намного спокойнее. Отец непосредственно участвует в родах. Как правило, практически все мужчины сами перерезают пуповину — для них это целое событие», — отметил Максим Носков.

Личный опыт жителей подтверждает медицинскую статистику. Житель Ступина Юрий Князев находился рядом с женой во время появления на свет их третьего ребенка.

«Женщине нужна точка опоры. Врач делает свою работу, а муж может дать то внимание и заботу, которые не заменит никто. Я хотел, чтобы супруга была не одна и ей было спокойнее. Благодаря профессионализму врачей и нашей общей поддержке все прошло легко, быстро и благополучно», — поделился впечатлениями отец.

Для знакомства с персоналом и осмотра отделения медучреждение еженедельно проводит экскурсии. Дни открытых дверей проходят по средам ровно в 12:00. Адрес ступинского родильного дома: улица Чайковского, дом № 7, корпус 4.