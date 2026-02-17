Почти 140 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: В Волоколамском м. о. на торгах продается земельный участок для ИЖС / Комитет по конкурентной политике МО

С 9 по 13 февраля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области организовал аукционы сразу по 136 объектам. На торги выставили 89 земельных наделов, которые можно арендовать, а еще 44 участка предложили приобрести в собственность.

Также в списке лотов значились два нежилых помещения и одно здание вместе с прилегающей территорией.

Будущие владельцы частных домов найдут для себя варианты среди участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. В деревне Успенье в Волоколамском округе выставили на продажу надел площадью восемь соток, где можно возвести собственный дом. Начальная стоимость участка составляет 290 792 рубля.

Жителям Зарайска предлагают оформить долгосрочную аренду земли. На улице Трундаева можно взять в пользование 12 соток, предназначенных для личного подсобного хозяйства. Договор аренды заключат на 13 лет и два месяца, а ежегодный платеж стартует от 36 992 рублей.

Предприниматели также смогут подобрать подходящий объект для развития своего дела. В Волоколамском округе сдают в аренду компактный участок площадью 192 квадратных метра. А в городском округе Клин инвесторы могут претендовать на покупку готового здания с землей размером 13,33 сотки.

Победителя в каждом случае определяют по классическому правилу аукциона — им становится претендент, предложивший максимальную цену. Подобрать подходящий участок можно при помощи интерактивной карты на Едином портале торгов Московской области.

Процедура проходит полностью в электронном формате. Участникам необходимо заранее позаботиться о получении усиленной квалифицированной электронной подписи — ее оформляют в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Актуальные обзоры изменений в законодательстве и инструкции по участию в торгах регулярно публикуют в телеграм-канале Комитет по конкурентной политике.