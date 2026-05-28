Почти 140 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 18 по 22 мая в Подмосковье выставили на торги 139 земельно-имущественных объектов. Наибольшее количество лотов зафиксировали в трех округах.

Сейчас потенциальным участникам доступны более 129 объектов в Истре, свыше 47 — в Серпухове и более 247 — в Ступине. На торги выставляют как земельные участки, так и объекты коммерческой недвижимости.

Так, в деревне Кануново землю площадью 4,74 сотки предлагают приобрести в собственность для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость лота составляет около 281 тысячи рублей.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья также подвел промежуточные итоги торгов с начала года. Так, в муниципальном округе Истра победителям аукционов уже передали 32 земельных участка в аренду и 39 — в собственность. В Серпухове оформили восемь арендных участков и 38 объектов в собственность, а в Ступине — 59 участков в аренду и 53 в собственность.

Подобрать земельный участок или коммерческую недвижимость для участия в торгах жители и инвесторы могут через интерактивную карту Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Кроме того, Комитет по конкурентной политике региона развивает собственные информационные площадки «Макс» и Telegram.