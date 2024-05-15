Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье с января | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:16 Почти 140 километров дорог отремонтировали в Подмосковье с января Пресс-служба Минтранса МО

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Работа по ремонту дорог продолжается в Московской области. С начала сезона в регионе привели в порядок почти 140 километров покрытия. При этом, дорожники уложили больше 70 километров асфальта на участках, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 километров покрытия», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Сейчас работы продолжаются на 215 участках дорог. По словам Гержика, активнее всего работы ведут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах.

Всего в 2024 году запланирован ремонт свыше тысячи километров покрытия. С адресной программой можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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