Почти 14 тысяч жителей Солнечногорска приняли участие в голосовании по благоустройству | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:33 Почти 14 тысяч жителей Солнечногорска приняли участие в голосовании по благоустройству Жители Солнечногорска проголосовали за проекты благоустройства Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие более 13,7 тысячи жителей городского округа Солнечногорск.

От Солнечногорска на голосовании представлены: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория вблизи железнодорожной станции.

Реклама

Напомним, отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте, либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

«До завершения голосования осталось уже меньше недели, прошу всех неравнодушных жителей округа присоединиться и сделать свой выбор за один из трех представленных объектов. На сегодняшний день по числу голосов лидирует Советская площадь и территория у железнодорожной станции — за нее проголосовали более 12 тысяч человек», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».