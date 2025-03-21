Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья с января

В Подмосковье продолжают внедрять современные технологии в сфере здравоохранения. Жители отдаленных территорий могут получить в своем фельдшерском-акушерском пункте телемедицинскую консультацию врача.

В 2025 году этой услугой воспользовались почти 14 тысяч раз.

«В ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Фельдшер после проведенной беседы может назначить человеку онлайн-прием у специалиста узкого профиля.

Чтобы записаться на дистанционную консультацию, следует позвонить по номеру 122 или заполнить форму на сайте госуслуг в разделе «Здоровье».