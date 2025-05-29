Почти 14 тысяч педагогов Подмосковья повысили квалификацию с января

Свыше 13,8 тысячи педагогов Подмосковья прошли обучение по программам повышения квалификации с начала года. Всего им доступно более 100 программ по разным направлениям.

Профессиональное развитие педагогов остается приоритетной задачей в образовательной политике Подмосковья. Программы повышения квалификации пользуются большой популярностью — с начала года курсы уже прошли почти 14 тысяч специалистов.

«Это говорит о высокой мотивации учителей к профессиональному росту и их стремлении соответствовать современным требованиям», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Всего для работников образования в Подмосковье создано более 100 программ повышения квалификации и 50 по профессиональной переподготовке. Самыми востребованными стали управление образовательной организацией, развитие функциональной грамотности, методика преподавания и другие.

В прошлом году курсы прошли свыше 42 тысяч педагогов, а центры повышения профмастерства организовали 1,6 тысячи тематических мероприятий, в которых поучаствовали 89 тысяч человек.

В министерстве добавили, что в этом году уде 12,4 тысячи учителей приняли участие в исследовании профессиональных компетенций, которое направлено на оценку и развитие их навыков.