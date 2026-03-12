Почти 14 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье заготовили около 14 тонн донорской крови и ее компонентов. Ее будут применять для спасения пострадавших в ДТП и людей с тяжелыми заболеваниями.

Стать донором в Подмосковье можно в областном центре крови и его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, а также в специальных отделениях в медучреждениях и на выездных акциях.

«Донация позволяет спасти жизнь. Причем, переливание крови может потребоваться пациенту в любом возрасте. Оно применяется для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других пациентов», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний.

Областной центр крови принимает без выходных с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не нужна.

Полный список учреждений службы доступен по ссылке.