Почти 1,4 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут получить консультацию с врачом, не выходя из дома, — с помощью телемедицины. С начала года этой возможностью воспользовались почти 1,4 миллиона раз.

В ходе телемедицинской консультации можно обсудить итоги диспансеризации, закрыть больничный лист, продлить рецепт на лекарство или получить корректировку лечения.

«Телемедицина позволяет пациенту, не выходя из дома, получить консультацию врача. Такая услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. С начала года врачи в Подмосковье выполнили почти 1,4 миллиона телемедицинских консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот в мессенджере МАХ, портал «Здоровье», инфомат в медицинской организации и по телефону 122.