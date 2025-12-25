Почти 1,4 млн детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье за год

Дети могут пройти профосмотр в Подмосковье как в поликлинике, так и в образовательном учреждении. С начала года здоровье проверили почти 1,4 миллиона ребят. Это на 73,5 тысячи больше, чем годом ранее.

Для проведения профосмотров бригады врачей организуют выезды в школы и детские сады, рассказали в областном Минздраве.

«Профосмотр необходим для уточнения группы здоровья ребенка, своевременного выявления патологий. Если заболевание было заподозрено в ходе профосмотра в образовательном учреждении, то ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленной диагностики», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Данные о пройденных профосмотров хранятся в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 45 дней.