Почти 138 тысяч заявок на компенсацию ЖКУ подали в Подмосковье онлайн с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. С начала года это сделали почти 138 тысяч раз.

Как сообщили в Мингосуправления региона, оформить компенсацию могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Это многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие категории жителей.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.

Решение поступит в течение семи рабочих дней.