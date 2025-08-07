Почти 135 тысяч тонн урожая убрали в Подмосковье с июля

В Подмосковье с конца июля началась уборка урожая. В этом году предстоит обработать более 266 тысяч гектаров. Из них свыше 170 тысяч занято зерновыми и зернобобовыми культурами, около 78 тысяч — масличными, и примерно 18,4 тысячи — овощами и картофелем.

«В этом году мы ожидаем прирост по основным направлениям. Так, планируется собрать 100,3 тысяч тонн масличных культур — на 0,3% больше, чем в прошлом году. Урожай овощей вырастет на 23 тысячи тонн до 553 тысяч, картофеля — до 557 тысяч тонн, зерновых — до 530 тысяч тонн. Это результат работы наших аграриев и мер господдержки — в этом году под растениеводство выделено 2,4 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По данным ведомства, на сегодняшний день собрали уже 134,9 тысячи тонн урожая: 101,1 тысячи тонн — зерновые и зернобобовые, 22,2 тысячи тонн — масличные культуры, восемь тысяч тонн — овощи с полей, а также 3,6 тысячи тонн — картофель.

Также идет активная заготовка кормов для скота на зиму: уже заготовили почти 581 тысячу тонн сена и сенажа, а также около десяти тысяч тонн сочных кормов. Вся необходимая сельхозтехника есть в наличии, и ее покупка поддерживается на государственном уровне.