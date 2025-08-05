Почти 130 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в Волоколамском м. о. / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 28 июля по 1 августа Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на аукционы 129 объектов. В перечне лотов — 80 земельных участков в аренду, 46 — на продажу, а также одно нежилое помещение в аренду и два коммерческих объекта для приобретения.

Для желающих возвести частный дом доступны участки под индивидуальное строительство и личное подсобное хозяйство. Так, в деревне Чащь в Волоколамском округе продается участок площадью более 11 соток по начальной цене 431 512 рублей.

Предпринимателям предлагают различные варианты — от территории площадью около пяти соток под хранение автомобильного транспорта в Павловском Посаде до производственной площадки размером 149 соток в Щелкове и складского комплекса, расположенного на 62 сотках в Ступине.

Ключевое правило торгов простое — побеждает участник, предложивший максимальную цену.

Лоты можно изучить на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Торги проводят в электронном формате, а для участия необходимо заранее оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.