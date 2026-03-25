Почти 130 двоен и 1 тройня родились в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье родились 127 двоен и одна тройня. Благодаря четко выстроенной системе родовспоможения в регионе будущие мамы получают высококвалифицированную помощь.
Подмосковная система родовспоможения включает в себя шесть перинатальных уентров и НИИ акушерства и гинекологии. В них получают высокотехнологичную помощь роженицы и новорожденные, в том числе с экстремально низкой массой тела.
В учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а сами организации оснащены самым передовым оборудованием.
«Также будущим мамам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, обучение в школах будущих родителей. Система родовспоможения региона позволяет обеспечить качественную медицинскую помощь на всех этапах беременности и родов, включая случаи многоплодной беременности», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Будущим мамам доступны мягкие, вертикальные, партнерские роды, а также сопровождение доулы.
Узнать больше о системе можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.