Почти 130 двоен и 1 тройня родились в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье родились 127 двоен и одна тройня. Благодаря четко выстроенной системе родовспоможения в регионе будущие мамы получают высококвалифицированную помощь.

Подмосковная система родовспоможения включает в себя шесть перинатальных уентров и НИИ акушерства и гинекологии. В них получают высокотехнологичную помощь роженицы и новорожденные, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В учреждениях работают высококвалифицированные специалисты , а сами организации оснащены самым передовым оборудованием.

«Также будущим мамам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, обучение в школах будущих родителей. Система родовспоможения региона позволяет обеспечить качественную медицинскую помощь на всех этапах беременности и родов, включая случаи многоплодной беременности», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Будущим мамам доступны мягкие, вертикальные, партнерские роды, а также сопровождение доулы.

Узнать больше о системе можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.