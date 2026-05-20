Почти 13 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за объекты для благоустройства

Жители городского округа Солнечногорск продолжают выбирать общественную территорию для благоустройства в 2027 году. В онлайн-голосовании уже приняли участие 12 840 человек, а наибольшее число голосов сейчас набирает сквер «Долголетие» в поселке Андреевка.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На выбор жителям предложили две территории. Помимо сквера «Долголетие», в перечень вошел яблоневый сад рядом с домом № 7а в Смирновке.

Принять участие в выборе могут жители округа старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня на официальном портале. Итоги определят, какая территория войдет в план благоустройства на следующий год.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил высокую активность жителей и подчеркнул важность участия в голосовании.

«Благодаря национальному проекту и инициативе Президента России Владимира Путина жители могут напрямую влиять на развитие округа. Каждый голос помогает определить, какое общественное пространство станет более современным и удобным для людей», — сказал Константин Михальков.

Программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Подмосковье несколько лет. За это время в муниципалитетах обновили десятки парков, скверов, дворов и пешеходных зон.