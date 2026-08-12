Почти 13 тысяч семей оформили разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье
Многодетные семьи Подмосковья с 2025 года могут бесплатно пользоваться платными парковками региона. Льготу ввели в соответствии с законом, принятым Московской областной думой.
В регионе работают над тем, чтобы многодетные семьи получали не только денежные выплаты, но и другую поддержку.
«Не менее важно создавать комфортные условия в повседневной жизни, поэтому Московская областная Дума регулярно расширяет перечень региональных льгот. Одна из таких мер — право на бесплатное пользование платными парковками в Московской области для многодетных семей», — подчеркнул председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
С 27 апреля 2025 года парковочные разрешения получили 12,9 тысячи многодетных семей. Льготу можно оформить на один автомобиль.
Подача заявления доступна на региональном портале госуслуг.