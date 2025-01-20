Почти 13 тысяч пар забронировали дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году

Около 13 тысяч пар выбрали дату регистрации брака в 2025 году при помощи тематического онлайн-портала . На нем размещена полезная информация об организации торжества, советы новобрачным и живописные места для проведения церемонии.

В прошлом году в Подмосковье провели масштабную трансформацию регистрации браков. Благодаря новым сервисам молодожены могут выбрать любое понравившееся место для проведения церемонии. Среди них — парки, усадьбы и многое другое.

«Конечно, популярным является, по-прежнему, лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тысяч пар и больше всего свадеб было в летние месяцы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы каждая пара могла провести свою свадьбу так, как они мечтали. Важно, чтобы этот день стал не только формальным событием, но и настоящим праздником любви и счастья», — добавила Людмила Болатаева.

В этом году программу по организации свадеб планируют расширить. Благодаря этому еще больше пар смогут подобрать подходящее место для проведения церемонии.