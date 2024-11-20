Почти 13 тысяч медиков из Подмосковья оформили компенсацию аренды жилья

Почти 13 тысяч медиков из Подмосковья воспользовались программой компенсации аренды жилья. Получить поддержку могут специалисты, которые не имеют собственной недвижимости.

Ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей могут получить представители 35 специальностей, в том числе рентгенолаборанты и медсестры. Для супружеских пар медиков предусмотрена выплата в размере 30 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, для участия в программе достаточно подать заявление на «Госуслугах».

«Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники», — сказала она.

Чтобы получить поддержку, специалист должен работать на полную ставку в одном из медучреждений региона. При этом у супругов или детей заявителя не должно быть собственного жилья в области.

В регионе также действуют другие меры поддержки врачей. Узнать о них подробнее можно по ссылке.