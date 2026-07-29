Почти 13 тысяч инвалидов трудоустроили по квоте в Подмосковье

В Подмосковье действует закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью. Компании, в которых работают более 35 человек, обязаны выделять для них 2% рабочих мест от среднесписочной численности персонала.

За последние годы число трудоустроенных по квоте жителей региона выросло более чем втрое — с 3,8 тысячи в 2021 году до свыше 12,9 тысячи в этом году. Существенную роль в этом сыграли изменения в законодательстве, принятые Мособлдумой, которые разрешили работодателям выполнять квоту за счет аренды рабочих мест в других организациях.

«Работодатель в установленном законом порядке обязан заключить трудовой договор с инвалидом, создать необходимые условия, но, если такой возможности нет — он может заключить соглашение на аренду, и тогда эти обязательства на себя возьмет другая организация. То есть фактически, арендуя рабочее место у другой организации, работодатель выполняет закон о квотировании. Нанятый человек работает в комфортных, созданных для него условиях, и при этом получает зарплату за счет работодателя», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Механизм становится все более востребованным: если в 2022 году по соглашениям об аренде рабочих мест были трудоустроены 15 человек, то в 2026 году их число превысило 300.

Помимо содействия занятости, в Московской области для людей с инвалидностью действует комплекс мер социальной поддержки, включая компенсацию расходов на ЖКУ, выплаты на технические средства реабилитации, льготный проезд, компенсацию по ОСАГО и другие виды помощи.