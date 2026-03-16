Почти 13 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю
Губернаторские карусели, установленные в подмосковных парках и на площадях в рамках проекта «Сказка», продолжают радовать жителей и гостей региона. Только за минувшую неделю аттракционы привлекли почти 13 тысяч посетителей.
Абсолютным лидером по популярности стала карусель, расположенная на Житной площади в Коломне. На ней прокатились 2,6 тысячи человек.
Еще 2,1 тысячи гостей собрал аттракцион на центральной площади в Одинцове. Замыкает тройку лидеров карусель в Воскресенске, установленная в живописном парке усадьбы Кривякино. За неделю ее посетили более двух тысяч детей и взрослых.
В ведомстве отмечают, что с наступлением по-настоящему теплой и солнечной погоды количество желающих прокатиться традиционно вырастает. В летний период, когда условия для прогулок наиболее комфортны, каждый из восьми аттракционов проекта в неделю принимает около 3,5 тысячи посетителей.
Над обликом каруселей работал известный дизайнер Денис Симачев. Он продумал концепцию так, чтобы она сочетала в себе не только яркую эстетику и сказочность, но и высокую практичность.
Конструкции выполнили из специальных материалов, которые выдерживают любые капризы погоды.
Прокатиться на аттракционе можно совершенно бесплатно. График работы почти у всех единый: ежедневно с 11:00 до 20:00 вечера, кроме понедельника и вторника.
Карусель в Домодедове можно посетить в любой день.