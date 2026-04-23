Почти 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Жители Московской области могут бесплатно пройти комплексную проверку состояния здоровья в рамках системы обязательного медицинского страхования. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и записаться на диспансеризацию, имея при себе паспорт и полис.

Регулярные обследования играют ключевую роль в сохранении здоровья и по значимости сопоставимы с правильным питанием и физической активностью.

«Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и предпринять меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить результаты обследований можно не только при личном визите в поликлинику. При необходимости врачи проводят консультации дистанционно, через систему телемедицины, где обсуждают итоги диагностики и дальнейшие шаги.

Если пациент прошел полный набор исследований первого этапа диспансеризации, заключение автоматически направляют в личный кабинет на региональном сайте госуслуг.

Записаться на обследование можно несколькими способами: через тот же портал, мобильное приложение «Добродел Здоровье», по телефону 122, через терминалы в поликлиниках или с помощью бота в мессенджере MAX.

Программу диспансеризации в Подмосковье реализуют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».