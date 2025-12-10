Почти 13 км дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

Около 12,7 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда минувшей ночью, рассказали в областном Минтрансе. В работах задействовали более 360 спецмашин.

Дороги обработали ото льда из-за резкого похолодания и мокрого снега. В работах задействовали комбинированные машины и тракторы. Особое внимание уделили опасным участкам.

«Дорожные службы Подмосковья продолжают мониторить погодные условия и проводить необходимые работы, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

К выходным в Подмосковье ожидают понижение температуры до -8 градусов. Возможны гололедица и мокрый снег.

Водителей призвали не выезжать на летней резине, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. При ДТП следует обратиться по номеру 112.