Почти 13 километров теплосетей модернизируют в Богородском округе

Масштабное обновление проводят в микрорайоне Заречье города Ногинска, а также в микрорайоне Светлый в Электроуглях Богородского городского округа. Общая протяженность заменяемых коммуникаций составит свыше 12,5 километров.

В Ногинске подрядные организации трудятся одновременно на нескольких улицах: Декабристов, 22 июня и Белякова. Подрядчики выполнили уже 75% от всего объема работ по замене и укладке труб горячего водоснабжения и отопления.

Параллельно с этим ремонтные бригады трудятся в городе Электроугли, особое внимание при этом уделяют микрорайону Светлый. Сейчас специалисты успешно выполнили 65% от общего объема запланированных работ по замене и укладке теплосетей.

После того, как завершат основные мероприятия по обновлению трубопроводных систем, городские службы приступят к благоустройству территории.