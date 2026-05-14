Почти 125 тысяч жителей Подмосковья получили льготные лекарства вместо выплат

В Подмосковье те, кто по закону имеет право на льготное обеспечение медикаментами, могут получать жизненно важные лекарства и различные медицинские изделия бесплатно. Однако у пациентов есть и альтернатива.

«На данный момент ежемесячный размер денежной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет порядка 1,4 тысячи рублей, что не всегда покрывает реальные расходы на лечение. Например, житель Подмосковья с диагностированным заболеванием ежемесячно бесплатно получает необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия в среднем на 12,7 тысячи рублей, что практически в 10 раз превышает сумму компенсации», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Желающие могут отказаться от конкретной помощи в пользу ежемесячной денежной выплаты.

Если говорить о более тяжелых случаях, разница становится еще значительнее. Так, при онкологических заболеваниях, когда требуются дорогостоящие препараты, объемы льготного обеспечения в денежном выражении оказываются существенно выше.

Именно поэтому подавляющее большинство жителей предпочитают не рисковать своим здоровьем ради небольшой суммы. В этом году почти 125 тысяч жителей региона осознанно сделали выбор в пользу набора социальных услуг, то есть реальных лекарств, а не денежной компенсации.

Такой подход позволяет пациентам получать все необходимое для поддержания здоровья.

Особенно важно регулярно получать рецептурные препараты тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном медикаментозном контроле. Для них перебои с получением лекарств или попытка сэкономить за счет перехода на денежные выплаты могут обернуться ухудшением состояния и последующими затратами.