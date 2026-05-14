Почти 125 тысяч жителей Подмосковья получили льготные лекарства вместо выплат
В Подмосковье те, кто по закону имеет право на льготное обеспечение медикаментами, могут получать жизненно важные лекарства и различные медицинские изделия бесплатно. Однако у пациентов есть и альтернатива.
Желающие могут отказаться от конкретной помощи в пользу ежемесячной денежной выплаты.
«На данный момент ежемесячный размер денежной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет порядка 1,4 тысячи рублей, что не всегда покрывает реальные расходы на лечение. Например, житель Подмосковья с диагностированным заболеванием ежемесячно бесплатно получает необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия в среднем на 12,7 тысячи рублей, что практически в 10 раз превышает сумму компенсации», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Если говорить о более тяжелых случаях, разница становится еще значительнее. Так, при онкологических заболеваниях, когда требуются дорогостоящие препараты, объемы льготного обеспечения в денежном выражении оказываются существенно выше.
Именно поэтому подавляющее большинство жителей предпочитают не рисковать своим здоровьем ради небольшой суммы. В этом году почти 125 тысяч жителей региона осознанно сделали выбор в пользу набора социальных услуг, то есть реальных лекарств, а не денежной компенсации.
Такой подход позволяет пациентам получать все необходимое для поддержания здоровья.
Особенно важно регулярно получать рецептурные препараты тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном медикаментозном контроле. Для них перебои с получением лекарств или попытка сэкономить за счет перехода на денежные выплаты могут обернуться ухудшением состояния и последующими затратами.