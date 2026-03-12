Почти 123 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг на рак кишечника

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить себя на злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Исследование уже прошли почти 123 тысяч человек.

Исследования проходят в рамках регионального проекта, стартовавшего в прошлом году. Для выявления скрытого кровотечения и онкологического заболевания врачи проводят количественный анализ кала на скрытую кровь.

«Своевременное проведение исследований является определяющим фактором эффективности лечения онкологических заболеваний. Всего за время работы проекта онкоскрининг на колоректальный рак прошли почти 123 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Онкоскрининг могут пройти все жители старше 45 лет в ходе диспансеризации или профосмотра. Ранняя диагностика дает возможность оперативно выявить патологию и начать лечение.

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», а также по телефону 122, в поликлинике или чат-бот в MAX и Telegram.