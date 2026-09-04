Почти 120 выпускников Подмосковья получили выплаты за высокие результаты на ЕГЭ

В Московской области подвели итоги ежегодной программы поддержки лучших учащихся школ, поощрив выпускников за выдающиеся академические достижения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

В 2026 году премию в размере 100 тысяч рублей вручили 119 отличникам. Право на выплату получают выпускники, сумевшие набрать высший балл по двум и более предметам Единого государственного экзамена.

Всего в текущем сезоне область насчитывает 1021 стобалльный результат. Абсолютными рекордсменами стали двое: Алексей Майоров из Павловского Посада и Анастасия Косякова из Орехово-Зуева, набравшие максимальные показатели сразу по четырем дисциплинам.

Еще 10 учащихся набрали по 300 баллов. В 2025 году количество работ с результатом в 100 баллов составляло 669, а выплаты тогда получили 29 человек.

Система признания распространяется и на наставников. Педагоги, подготовившие двух и более стобалльников в рамках кампании ЕГЭ-2026, получат единовременное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.